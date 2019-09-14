Напівгола Тіна Кароль розбурхала мережу провокативним образом

Українська спокуслива співачка Тіна Кароль останнім часом радує шанувальників сексуальними кадрами. Черговий пікантний знімок, який завів мережу, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому фото зваблива Тіна позує в профіль з голою спиною в дуже оригінальному топі. Цей пікантний елемент гардероба з довгим рукавом зірка підтримує рукою, щоб ненароком в кадр не потрапило нічого зайвого.

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Тіна позує на тлі безлічі сітілайтів. В макіяжі вона віддала перевагу акценту на яскраво-червоні губи, що давно вже стало впізнаваною "фішкою" красуні, а волосся з одного боку акуратно прибрала за допомогою шпильки.

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