Сексуальна Кім Кардашян показала голе фото (18+)

Бізнесвумен Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантні фото в купальнику та зовсім без одягу. Ця красуня завжди готова продемонструвати свої апетитні форми!

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 207 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

Нещодавно мережу сколихнули новини про те, що Кім розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Однак на сторінці зірки це ніяк не позначилось, адже вона вирішила опублікувати пікантні фото не лише в купальнику, а й без нього.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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