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8 березня Серіал Школа

Зваблива Емілі Ратажковскі показала фото без одягу

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Ратажковскі роздяглась у новій рекламі - фото 1
Ратажковскі роздяглась у новій рекламі

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги через ефектний оголений знімок. Дівчина зовсім не соромиться показувати свою ідеальну фігуру.

27-річна американська модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись зйомками у рекламах та кіно, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там у дівчини понад 22 млн фанатів, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх звичайних буднів. Як зізнавалась сама Емілі, вона знає, чого хоче публіка і не соромиться їй це давати, тому на профілі можна побачити чимало відвертих світлин.

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Нещодавно Ратажковскі стала новою зіркою реклами косметичного бренду Kerastase, для якого повністю оголосилась. Чорно-біле фото, на якому прикривається лише сорочкою, дівчина опублікувала у соцмережі, викликавши шквал коментарів з компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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