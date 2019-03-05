Колишня принца Гаррі влаштувала зухвалу фотосесію у його будинку

Дивно, що Дженна з'явилася в палаці саме зараз / famashow

Колишня кохана принца Гаррі актриса Дженна Коулман влаштувала фотосесію прямо в Кенсингтонському палаці, який є домівкою королівської сім'ї.

Про це стало відомо завдяки новій обкладинці журналу Harper’s Bazaar UK.

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Чи побачив Гаррі ці знімки, важко відповісти напевно, проте журналісти зазначають, що ситуація вийшла дуже незручна. З Дженною у Гаррі був нетривалий роман в 2015 році, але вона зволіла йому Тома Хьюза, англійського актора. Так чи інакше, дивно, що Дженна з'явилася в палаці, особливо зараз, коли герцогиня Меган чекає на дитину.

Коли Гаррі і Меган були в Австралії, за сніданком вони випадково зустріли Дженну, яка усміхнулася принцу, а той зробив вигляд, що не помітив її, і навіть не привітався.

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