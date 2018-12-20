Емілі Ратажковскі зачарувала ранковими фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила шанувальників свіжими фото.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не тільки займається своєю кар'єрою, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за звабливою красунею стежать понад 20 мільйонів підписників, адже вона ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Емілі не тільки не має жодних комплексів про свої форми, які періодично демонструє, а й частково втілює образ сучасної грецької богині через свою незвичайну зовнішність. Принаймні, саме так вважають фанати про останні ранкові фото Ратажковскі.

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