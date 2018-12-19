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Емілі Ратажковскі похизувалась стрункими ногами

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Емілі Ратажковскі показала стрункі ноги - фото 1
Емілі Ратажковскі показала стрункі ноги / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує показувати себе з найкращих ракурсів.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram. Там за звабливою красунею стежать понад 20 мільйонів користувачів, адже вона активно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Емілі прорекламувала новенькі кросівки від Adidas, показавши взуття на своїх струнких ногах у коротеньких шортах. Фанати оцінили не лише стильний образ, а й мініатюрну фігуру зірки, засипавши її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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