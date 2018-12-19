Емілі Ратажковскі похизувалась стрункими ногами

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує показувати себе з найкращих ракурсів.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram. Там за звабливою красунею стежать понад 20 мільйонів користувачів, адже вона активно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Емілі Ратажковскі топлес зваблює фанатів (18+)

Нещодавно Емілі прорекламувала новенькі кросівки від Adidas, показавши взуття на своїх струнких ногах у коротеньких шортах. Фанати оцінили не лише стильний образ, а й мініатюрну фігуру зірки, засипавши її компліментами.

Читайте також: Розкішна Ратажковскі показала нові фото