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Крихітка з 70-х: сексуальна гравець у покер показала нове фото

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Сара Андервуд повернулась у 70-і - фото 1
Сара Андервуд повернулась у 70-і / instagram.com/saraunderwood

Найгарячіша гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише суперників, а й користувачів Instagram. Тут справді спекотно!

35-річна американська модель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд не лише активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться нескромними знімками себе, а також мандрів, адже надовго не затримується на одному місці та обожнює досліджувати все навколо. Тому не дивно, що за естетично-звабливою сторінкою стежать понад 9 мільйонів осіб.

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Нещодавно Сара нагадала шанувальникам, що мода повертається, а особливо популярні у 70-х речі. Тому білявка з'явилась у кадрі в джинсах-кльош та топі з відвертим декольте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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