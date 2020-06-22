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Сексуальна інопланетянка: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)

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Демі Роуз показала гарячі форми - фото 1
Демі Роуз показала гарячі форми

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через футуристичний образ, який вона приміряла посеред пустелі. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється серед своїх колег, адже має доволі нетипові форми: розкішний бюст, тонку талію та зріст у 157 см. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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До того ж, дівчина радо ділиться пікантними фото з прихильниками, зовсім не соромлячись демонструвати своє ефектну фігуру. Нещодавно вона опублікувала серію кадрів у пустелі Блек-Рок, де традиційно відбувається фестиваль Burning Man. Щоправда, цьогоріч через пандемію коронавірусу його, як і всі подібні масові заходи, перенесли. Але це не завадило Демі з'явитись перед фанатами в образі інопланетянки, яка вже готова покинути цю планету.

Гортайте галерею:

Відзначимо, що навіть без екстравагантних костюмів Демі виглядає чарівно. І це підтверджують її свіжі фото в купальнику:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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