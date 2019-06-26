Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів новими ефектними фото з Франції. Дівчина з ідеальною фігурою не соромиться обирати відверті вбрання.

28-річна американська модель акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 23 мільйони осіб, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

І ще: Rihanna викликала фурор в мережі сміливим шкіряним нарядом

Нещодавно Емілі вирішила зробити міні-відпустку та відправилась до Франції. Звісно ж, навіть там дівчина не забуває про стильні літні образи, які лише підкреслюють її форми. Цього разу Ратажковскі обрала ромпер з ефектним вирізом, забувши про білизну.

Джерело фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Зірка Орла і решки постала у кардинально новому образі