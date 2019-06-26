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Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото

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Ратажковскі показала бюст - фото 1
Ратажковскі показала бюст / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів новими ефектними фото з Франції. Дівчина з ідеальною фігурою не соромиться обирати відверті вбрання.

28-річна американська модель акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 23 мільйони осіб, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Емілі вирішила зробити міні-відпустку та відправилась до Франції. Звісно ж, навіть там дівчина не забуває про стильні літні образи, які лише підкреслюють її форми. Цього разу Ратажковскі обрала ромпер з ефектним вирізом, забувши про білизну.

Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото - фото 336522

Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото - фото 336523

Зваблива Емілі Ратажковскі показала апетитні форми: фото - фото 336524

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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