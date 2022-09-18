Спокуслива тренерка Ана Чері блиснула фігурою в басейні

Тренерка Ана Чері не планує прощатись з спекотним сезоном так рано, тож дівчина продовжує тішити прихильників яскравими фото в бікіні.

Популярна 36-річна американська фітнес-тренерка та модель Ана Чері активно працює не тільки у спортзалі, а над своєю сторінкою в інстаграмі, де має більше як 12,6 млн шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує не ігнорувати спорт та регулярно публікує кадри зі своїх буднів і пікантний контент, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+

Винятком не стали і нові сонячні фото, на яких Ана позує у крихітному жовтому купальнику. Важко не помітити ефектну фігуру моделі та її розкішний вигляд без косметики та без фотошопу. Тож не дивно, що красуню засипали коментарями з компліментами. Для Чері сезон бікіні не закінчується ніколи, адже вона завжди готова сяяти навіть у невеликій кількості вбрання.

.instagram.com/anacheri

.instagram.com/anacheri

Читайте також: Колишня порнозірка Лана Роудс розбурхала фанів новими фото – 18+