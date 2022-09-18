Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Спокуслива тренерка Ана Чері блиснула фігурою в басейні

  • 258
Ана Чері показала спортивну форму в бікіні - фото 1
Ана Чері показала спортивну форму в бікіні / .instagram.com/anacheri

Тренерка Ана Чері не планує прощатись з спекотним сезоном так рано, тож дівчина продовжує тішити прихильників яскравими фото в бікіні.

Популярна 36-річна американська фітнес-тренерка та модель Ана Чері активно працює не тільки у спортзалі, а над своєю сторінкою в інстаграмі, де має більше як 12,6 млн шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує не ігнорувати спорт та регулярно публікує кадри зі своїх буднів і пікантний контент, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+

Винятком не стали і нові сонячні фото, на яких Ана позує у крихітному жовтому купальнику. Важко не помітити ефектну фігуру моделі та її розкішний вигляд без косметики та без фотошопу. Тож не дивно, що красуню засипали коментарями з компліментами. Для Чері сезон бікіні не закінчується ніколи, адже вона завжди готова сяяти навіть у невеликій кількості вбрання.

.instagram.com/anacheri - фото 513244
.instagram.com/anacheri
.instagram.com/anacheri - фото 513245
.instagram.com/anacheri

Читайте також: Колишня порнозірка Лана Роудс розбурхала фанів новими фото – 18+

пропозиції партнерів
Новини