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Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+

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Демі Роуз заінтригувала фото у прозорому вбранні - фото 1
Демі Роуз заінтригувала фото у прозорому вбранні / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити прихильників пікантним контентом. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою в екстравагантній прозорій сукні.

27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має майже 20 мільйонів підписників. Дівчина з нетиповими для моделей формами постійно збільшує свою аудиторію через особливу вроду. До того ж її частенько порівнюють з Кім Кардашян через фігуру. Також Роуз обожнює ділитись пікантним контентом, що підтверджують і свіжі фото красуні.

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У новій фотосесії Демі постала у прозорій сукні з візерунками, яка підкреслила її ефектні форми. Тому не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 303 тисячі вподобань та більше як 3 тисячі коментарів з компліментами.

Притягуйте те, чого очікуєте, показуйте те, чого прагнете, станьте тими, кого поважаєте, віддзеркалюйте те, чим захоплюєтесь, – відзначила модель у коментарі.

Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+ - фото 513216

Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+ - фото 513217

Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+ - фото 513218

Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+ - фото 513219

Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+ - фото 513220

Джерело всіх фото: instagram.com/demirose

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