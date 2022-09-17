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Розкута Демі Роуз вразила формами у прозорій сукні –18+
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Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити прихильників пікантним контентом. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою в екстравагантній прозорій сукні.
27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має майже 20 мільйонів підписників. Дівчина з нетиповими для моделей формами постійно збільшує свою аудиторію через особливу вроду. До того ж її частенько порівнюють з Кім Кардашян через фігуру. Також Роуз обожнює ділитись пікантним контентом, що підтверджують і свіжі фото красуні.
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У новій фотосесії Демі постала у прозорій сукні з візерунками, яка підкреслила її ефектні форми. Тому не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 303 тисячі вподобань та більше як 3 тисячі коментарів з компліментами.
Притягуйте те, чого очікуєте, показуйте те, чого прагнете, станьте тими, кого поважаєте, віддзеркалюйте те, чим захоплюєтесь, – відзначила модель у коментарі.
Джерело всіх фото: instagram.com/demirose
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