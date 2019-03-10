На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зваблива Дженніфер Лопес здивувала фото у купальнику
-
- 23
Популярна зірка Дженніфер Лопес не збирається поступатись молоді, а своїм виглядом показує, що можна бути у чудовій формі у будь-якому віці. Недавні фото зірки у купальнику це підтверджують!
49-річна американська акторка, співачка та бізнес-вумен Джей Ло знаходить час не лише для кар'єри та родини, а й для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 88 мільйонів підписників. Майже щодня красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів, надихаючи та підкорюючи серця фанатів по всьому світу.
І ще: Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні
Нещодавно Лопес показала фото зі своїм чоловіком, бейсболістом Алексом Родрігесом на пляжі, демонструючи свої найапетитніші форми. Знімок став своєрідною відповіддю критиків на те, що акторка інколи користується фоторедакторами. Тут все дуже навіть справжнє, а вираз обличчя коханого зірки лише це підкреслює.
Читайте також: Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
10:50У ДСНС оголосили попередження про погоду для українців
-
10:29Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа
-
09:52Зваблива Дженніфер Лопес здивувала фото у купальнику
-
09:31Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
08:53Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
08:14Ось чому не варто повністю відмовлятися від солодощів
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:51П'ять звичок, які негативно впливають на ваш хребет
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
20:53Audi показала прототип електричного e-tron Sportback
-
20:22Користувачі мережі скаржаться на роботу iPhone XS і XS Max
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:57Науковці спростували міф, пов'язаний з музикою під час тренувань
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
19:12У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan
-
18:46Спокусливе сафарі: Сінді Кроуфорд знялася в спекотній фотосесії
-
18:13Ціна OnePlus 7 розчарувала фанатів убивці флагманів
-
17:50Жінки чи чоловіки: названо, хто важче переживає розрив стосунків
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
17:14У США інженери розробили "розумний" дорожній знак STOP
-
16:57Науковці з'ясували, з чим пов'язані проблеми з пам'яттю
-
16:33Холостяк 2019: чим здивував прем'єрний випуск нового сезону
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків