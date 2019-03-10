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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Зваблива Дженніфер Лопес здивувала фото у купальнику

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Дженніфер Лопес похизувалась апетитними формами - фото 1
Дженніфер Лопес похизувалась апетитними формами / instagram.com/jlo

Популярна зірка Дженніфер Лопес не збирається поступатись молоді, а своїм виглядом показує, що можна бути у чудовій формі у будь-якому віці. Недавні фото зірки у купальнику це підтверджують!

49-річна американська акторка, співачка та бізнес-вумен Джей Ло знаходить час не лише для кар'єри та родини, а й для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 88 мільйонів підписників. Майже щодня красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів, надихаючи та підкорюючи серця фанатів по всьому світу.

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Нещодавно Лопес показала фото зі своїм чоловіком, бейсболістом Алексом Родрігесом на пляжі, демонструючи свої найапетитніші форми. Знімок став своєрідною відповіддю критиків на те, що акторка інколи користується фоторедакторами. Тут все дуже навіть справжнє, а вираз обличчя коханого зірки лише це підкреслює.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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