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Могилевська показала, як виглядала до популярності
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Такою Наталю Могилевську ще ніхто не бачив! Фотографію і підпис до неї зірка присвятила святу Останнього дзвоника.
Днями відома українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників архівною фотографією. Знімок Могилевська опублікувала в мережі Instagram.
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Так, на фотографії можна помітити, як Наталя позує на шкільній лінійці з мікрофоном в одній руці, і з кубком в інший.
"В школах стартувала низка останніх дзвінків, і я вітаю всіх учнів! Всім, хто продовжує навчатися бажаю крутих і незабутніх канікул, а випускникам реалізації задуманих планів і успіхів! Вчіться і ніколи не зупиняйтеся", – так Могилевська підписала свій пост.
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