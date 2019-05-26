Могилевська показала, як виглядала до популярності

Такою Наталю Могилевську ще ніхто не бачив! Фотографію і підпис до неї зірка присвятила святу Останнього дзвоника.

Днями відома українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників архівною фотографією. Знімок Могилевська опублікувала в мережі Instagram.

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Так, на фотографії можна помітити, як Наталя позує на шкільній лінійці з мікрофоном в одній руці, і з кубком в інший.

"В школах стартувала низка останніх дзвінків, і я вітаю всіх учнів! Всім, хто продовжує навчатися бажаю крутих і незабутніх канікул, а випускникам реалізації задуманих планів і успіхів! Вчіться і ніколи не зупиняйтеся", – так Могилевська підписала свій пост.

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