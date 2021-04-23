Зваблива дівчина-боєць MMA показала фото з занять йогою в бікіні

Американська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Пейдж Ванзант показала фото з занять йогою в бікіні. Фоловери у захваті від красуні!

27-річна спортсменка опублікувала серію знімків у інстаграмі. Пост набрав більше 157 тисяч лайків за добу.

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Ванзант регулярно публікує відверті фото. Днями вона знялася у відвертій сукні з вирізом. Однак думки фоловерів щодо таких постів розділилися. Деякі фанати незадоволені тим, що американка не приділяє колишньої уваги спорту.

У лютому Ванзант дебютувала в боях на голих кулаках. Вона поступилася співвітчизниці Бріттен Харт суддівським рішенням. До цього Ванзант виступала в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). На рахунку американки вісім перемог при п'яти поразках в поєдинках за правилами змішаних єдиноборств.

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