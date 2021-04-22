Без фотошопу і косметики: модель Келлі Гейл похизувалась формами у бікіні

Популярна модель Келлі Гейл потішила фанатів сонячним знімком в купальнику. Ця дівчина завжди готова сяяти не лише з подіумів!

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунту в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі регулярно ділиться кадрами зі свого життя та зовсім не соромиться ділитись пікантними фото.

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Це підтверджує і новеньке фото красуні, на якому вона позує у крихітному смугастому купальнику. Без косметики та фоторедакторів - Келлі має неймовірний вигляд, тож фанати засипали її компліментами. Здається, ангелі Victoria's Secret підтримують тренд на природність.

instagram.com/kellybellyboom

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