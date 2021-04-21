Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього

Знаменита бізнесвумен Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію фото у звабливій сукні. Здається, тренд на вбрання без спіднього набирає обертів.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 213 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото Кім, на яких вона позує в обтислій сукні з вирізами на голе тіло. Важко не помітити, що за останні кілька місяців Кардашян дуже схудла, а на знімках ще й позує без макіяжу. Фанати відзначили, що бізнесвумен виглядає розкішно і без фотошопу.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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