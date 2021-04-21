Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього

  • 14
Кім Кардашян показала струнку фігуру - фото 1
Кім Кардашян показала струнку фігуру

Знаменита бізнесвумен Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію фото у звабливій сукні. Здається, тренд на вбрання без спіднього набирає обертів.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 213 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

І ще: В обіймах тисяч троянд: Кім Кардашян випустила нову парфумерну колаборацію

Це підтверджують і свіжі фото Кім, на яких вона позує в обтислій сукні з вирізами на голе тіло. Важко не помітити, що за останні кілька місяців Кардашян дуже схудла, а на знімках ще й позує без макіяжу. Фанати відзначили, що бізнесвумен виглядає розкішно і без фотошопу.

Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього - фото 456469

Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього - фото 456470

Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього - фото 456471

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу зробила пікантні селфі в білизні

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини