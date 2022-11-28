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Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+

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Демі Роуз розбурхала пікантною фотосесією - фото 1
Демі Роуз розбурхала пікантною фотосесією / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити прихильників свіжими фото. Цього разу красуня влаштувала атмосферну фотосесію з книжками, від якої важко відвести погляд.

27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз прославилась завдяки профілю в Інстаграмі, де має близько 20 мільйонів шанувальників. Дівчина з нетиповими параметрами для моделей регулярно публікує кадри зі своїх буднів, фотосесій та мандрів. А врода Демі змушує її прихильників часто порівнювати зірку з Кім Кардашян та Селеною Гомес. Та дівчину не надто хвилюють такі паралелі, адже вона не соромиться демонструвати свою красу у найцікавіших образах. До того ж у неї зовсім нема комплексів з приводу своєї фігури, тому на сторінці часто з'являються пікантні фотосесії, і нові дописи Демі це лише підтверджують, пише Радіо MAXIMUM.

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На нових кадрах Роуз позує з книжками у прозорій чорній сукні та у молочній сукні з глибоким декольте. Теплі кольори та особлива атмосфера підкреслили вроду дівчини, а шанувальники засипали її тисячами вподобайок та сотнями коментарів.

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516328

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516329

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516330

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516331

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516332

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516333

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516334

Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+ - фото 516335

Джерело фото: instagram.com/demirose

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