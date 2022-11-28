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Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+
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Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити прихильників свіжими фото. Цього разу красуня влаштувала атмосферну фотосесію з книжками, від якої важко відвести погляд.
27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз прославилась завдяки профілю в Інстаграмі, де має близько 20 мільйонів шанувальників. Дівчина з нетиповими параметрами для моделей регулярно публікує кадри зі своїх буднів, фотосесій та мандрів. А врода Демі змушує її прихильників часто порівнювати зірку з Кім Кардашян та Селеною Гомес. Та дівчину не надто хвилюють такі паралелі, адже вона не соромиться демонструвати свою красу у найцікавіших образах. До того ж у неї зовсім нема комплексів з приводу своєї фігури, тому на сторінці часто з'являються пікантні фотосесії, і нові дописи Демі це лише підтверджують, пише Радіо MAXIMUM.
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На нових кадрах Роуз позує з книжками у прозорій чорній сукні та у молочній сукні з глибоким декольте. Теплі кольори та особлива атмосфера підкреслили вроду дівчини, а шанувальники засипали її тисячами вподобайок та сотнями коментарів.
Джерело фото: instagram.com/demirose
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