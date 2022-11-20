Спокуслива Меган Фокс похизувалась фігурою у прозорій сукні – 18+

Відома модель Меган Фокс потішила шанувальників новими ефектними образами. За один вечір красуня приміряла дві екстравагантні сукні.

36-річна американська модель та акторка Меган Фокс не збирається поступатись своєю вродою юним колегам. Також зірка частий гість інстаграму, а за її профілем в соцмережі стежать понад 20 мільйонів підписників. І це не дивно, адже Меган публікує кадри зі своїх буднів, світських заходів та фотосесій, а також не соромиться демонструвати себе у найкреативніших образах, пише Радіо MAXIMUM.

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Не стали винятком і свіжі знімки, на яких Фокс позує одразу у двох розкішних сукнях: чорній сітчастій, яка ледь прикриває розкішні форми Меган, та у білій з креативним корсетом. Тож не дивно, що допис зібрав понад 2 мільйони вподобайок та більше як 6 тисяч коментарів.

Дві події за один вечір. Коли настане час просто залишитись у ліжку та їсти імбирні пряники, дивлячись "Напівкровного принца" (6 фільм про Гаррі Поттера), – з гумором зауважила Меган під кадрами.

Джерело фото: instagram.com/meganfox

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