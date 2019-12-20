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Зваблива Демі Роуз зачарувала формами у крихітному купальнику (фото 18+)

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Демі Роуз вразила гарячою фігурою - фото 1
Демі Роуз вразила гарячою фігурою

Популярна модель Демі Роуз знову розбурхала мережу своєю нетиповою фігурою. Дівчина зовсім не має комплексів, тому не соромиться публікувати справді пікантні кадри.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина показала своє альтер его, примірявши крихітний купальник та чорну перуку. Від зміни кольору волосся красуня зовсім не стала менш сексуальною, тому за короткий час знімки зібрали понад 380 тисяч лайків та більше як 3 тисячі коментарів з компліментами.

Зваблива Демі Роуз зачарувала формами у крихітному купальнику (фото 18+) - фото 375191

Зваблива Демі Роуз зачарувала формами у крихітному купальнику (фото 18+) - фото 375192

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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