Зваблива Демі Роуз зачарувала формами у крихітному купальнику (фото 18+)

Популярна модель Демі Роуз знову розбурхала мережу своєю нетиповою фігурою. Дівчина зовсім не має комплексів, тому не соромиться публікувати справді пікантні кадри.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина показала своє альтер его, примірявши крихітний купальник та чорну перуку. Від зміни кольору волосся красуня зовсім не стала менш сексуальною, тому за короткий час знімки зібрали понад 380 тисяч лайків та більше як 3 тисячі коментарів з компліментами.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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