Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст

Популярна модель Олівія Калпо не припиняє тішити прихильників гарячими кадрами та нагадувати, чому ж вона стала найкрасивішою дівчиною світу кілька років тому.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

І ще: Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото)

Це підтверджують і недавні знімки Олівії у сукні, яка підкреслює її форми. Як наголошують фанати, з кожним роком модель виглядає ще красивішою і з легкістю може знову завоювати корону "Міс всесвіт".

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу похизувалась формами у білизні (фото)