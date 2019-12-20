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Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст

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Олівія Калпо показала груди - фото 1
Олівія Калпо показала груди

Популярна модель Олівія Калпо не припиняє тішити прихильників гарячими кадрами та нагадувати, чому ж вона стала найкрасивішою дівчиною світу кілька років тому.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Це підтверджують і недавні знімки Олівії у сукні, яка підкреслює її форми. Як наголошують фанати, з кожним роком модель виглядає ще красивішою і з легкістю може знову завоювати корону "Міс всесвіт".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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