Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото)

Популярна модель Алексіс Рен знову розбурхала мережу пікантними знімками, на яких позує лише у піджаку на голе тіло. Важко не помітити ефектну фігуру дівчини та її природну вроду. Тут спекотно!

23-річна каліфорнійська модель Алексіс Рен поки тільки мріє про кар'єру у Victoria's Secret, однак її кількість прихильників вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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Нещодавно красуня поділилась кадрами з нової зйомки, для якої постала тільки у високих чобітках та піджаку без білизни. Серія за короткий час зібрала понад пів мільйона лайків та більше тисячі коментарів з компліментами, і це не дивно, адже Алексіс має особливу природну красу та сексуальність.

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

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