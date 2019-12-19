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Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото)

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Алексіс Рен забула про спіднє - фото 1
Алексіс Рен забула про спіднє / instagram.com/alexisren

Популярна модель Алексіс Рен знову розбурхала мережу пікантними знімками, на яких позує лише у піджаку на голе тіло. Важко не помітити ефектну фігуру дівчини та її природну вроду. Тут спекотно!

23-річна каліфорнійська модель Алексіс Рен поки тільки мріє про кар'єру у Victoria's Secret, однак її кількість прихильників вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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Нещодавно красуня поділилась кадрами з нової зйомки, для якої постала тільки у високих чобітках та піджаку без білизни. Серія за короткий час зібрала понад пів мільйона лайків та більше тисячі коментарів з компліментами, і це не дивно, адже Алексіс має особливу природну красу та сексуальність.

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374944

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374945

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374946

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374947

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374948

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374949

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374950

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374951

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374952

Лише у піджаку: сексуальна Алексіс Рен зваблює Instagram (фото) - фото 374953

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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