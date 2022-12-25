Шорти і більше нічого: 48-річна Пенелопа Крус захопила новим фото – 18+

Популярна акторка Пенелопа Крус точно має свій секрет вічної молодості, адже з легкістю може змагатись з юними моделями. І нові фото зірки це лише підтверджують!

48-річна оскароносна іспанська акторка Пенелопа Крус активно працює не лише над власною кар'єрою, а й встигає вести профіль в інстаграмі. Тут у зірки "Бандиток" понад 6 мільйонів підписників, з якими вона ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та фотосесій. Нещодавно ж Пенелопа стала головною героїнею одразу двох видань, пише Радіо MAXIMUM.

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Спершу акторка прикрасила обкладинку французького "ELLE", для кого приміряла образ "золотої дівчини" у стильному образі, що підкреслив її юний вигляд.

.instagram.com/penelopecruzoficial

.instagram.com/penelopecruzoficial

Але найбільше уваги шанувальники звернули саме на ефектний чорно-білий кадр з фотосесії для глянцю "Dust". Все тому, що Крус повністю роздяглась, залишившись лише у крихітних шортах. Як зауважили коментатори, від зірки неможливо відвести погляд і вона з легкістю може змагатись з відомими моделями.

.instagram.com/penelopecruzoficial

Відзначимо, що секрет юності акторки доволі простий: вона майже не вживає спиртне, майже 17 років займалась балетом, а також ігнорує сумнівні способи схуднення. Пенелопа дотримується середземноморської дієти, а також полюбляє йогу і пілатес. Як зірка зізнавалась у своїх інтерв'ю, важливу роль відіграють і гени, адже у її родині всі жінки мають неймовірно молодий вигляд. Крус наголошує, що краса – це не про параметри, а про погляд.

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