"Різдво закінчилось, Санто": Памела Андерсон розбурхала фанатів новим відео

Популярна модель Памела Андерсон не припиняє захоплювати своїм виглядом та розкутістю. Цього разу зірка "Рятувальників Малібу" знялась у розкішному образі та попрощалась з Санта-Клаусом.

55 річна американська модель та акторка Памела Андерсон знову активно веде сторінку в інстаграмі, де у неї більше як мільйон підписників. І це не дивно, бо знаменита білявка зовсім не має комплексів, а також часто хизується розкішною фігурою та розповідає про свої будні. Нещодавно красуня знялась у рекламній кампанії бренду JACQUEMUS, викликавши захват у прихильників, пише Радіо MAXIMUM.

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На нових кадрах Памела з'явилась у білій легкій сукні з ефектним вирізом та масивним капелюхом. Доповнили образ рукавички і...ялинка. Саме святкове дерево стало однією з родзинок кампанії, адже Андерсон саме позбувалась його, коли зустріла Санта-Клауса.

Різдво закінчилось, Санто, – заявила зірка, ущипнувши чоловіка в червоному костюмі за бороду.

instagram.com/pamelaanderson

instagram.com/pamelaanderson

instagram.com/pamelaanderson

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