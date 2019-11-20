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Зваблива Демі Роуз спокушає фанатів тільки у халаті

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Демі Роуз повністю роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз повністю роздяглась в Instagram

Інтернет-зірка Демі Роуз зовсім не соромиться своєї незвичайної фігури, тому з радістю позує не лише у купальниках, а й зовсім без одягу. Ця крихітна знає, як привернути увагу мережі.

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз видніється від своїх колег по цеху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому за англійською версією Кім Кардашян стежать більш як 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі вирішила трішки розбурхати своїх фанатів та похизувалась формами у халаті без спіднього. Здається, саме так виглядає ідеальний ранок не тільки у моделі, а й у мріях багатьох її фанатів.

instagram.com/demirosemawby - фото 369262
instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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