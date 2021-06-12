Зваблива Демі Роуз розбурхала новими літніми фото (18+)

Відома модель Демі Роуз продовжує насолоджуватись відпочинком в Іспанії, тож тішить прихильників сонячними кадрами майже без одягу. Тут спекотно!

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде персональний профіль у соцмережі Інстаграм, де має понад 16 мільйонів фанатів. Хоч красуня і відрізняється від своїх типових колег-моделей, але регулярно отримує компліменти щодо своєї розкішної фігури. До того ж, дівчину звикли порівнювати з Селеною Гомес та навіть Кім Кардашян, які теж ламають стереотипи про вроду. А пікантні кадри є вишенькою на тортику, що підтверджують і свіжі знімки моделі.

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Зраза дівчина відпочиває на острові Ібіса, тож без кадрів в купальнику не обійшлось. Зважаючи на те, що красуня обожнює світлі тони, а також не має комплексів щодо своїх розкішних форм, то фото вийшли справді літніми:

Джерело фото: instagram.com/demirose

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