Порнозірка Лана Роудс зачарувала фанатів новими фото

Колишня акторка з фільмів для дорослих Лана Роудс стала блогеркою, але не відмовилась від ефектних образів. І нові знімки красуні викликали захват у фанатів!

24-річна американська модель та колишня зірка фільмів з рейтингом 18+ Лана Роудс зараз активно працює над своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм. Там за Амар Мепл (справжнє ім'я Лани) стежать майже 15 мільйонів шанувальників. Попри доволі коротку кар'єру в індустрії кіно для дорослих, вона встигла зібрати власну величезну фан-базу. А зараз дівчина регулярно тішить публіку пікантними фото, подкастами та просто кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно Лана постала переди прихильниками у доволі елегантному образі, примірявши шовкову сукню з ефектним вирізом. Така стримана сексуальність припала до душі підписникам дівчини, тож за короткий час знімки зібрали по мільйону лайків та тисячі коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/lanarhoades

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