Тренерка Ана Чері зняла спокусливе відео у басейні (18+)

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері вирішила наблизити прихід літа, тому зняла коротеньке, але пікантне відео поблизу басейну. Якщо ж ви досі не почали готуватись до пляжного сезону, то ловіть порцію мотивації

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм. Дівчина регулярно ділиться ефеткними селфі та обожнює креативні образи

І ще: Колишня порнозірка Лана Роуд розбурхала фанів новими фото (18+)

Нещодавно красуня записала коротеньке відео біля басейну, на якому насолоджується сонячною погодою у крихітному бікіні. За кілька секунд Ана продемонструвала свою фігуру з найефектніших ракурсів. Тому не дивно, що доволі швидко ролик зібрав понад 166 тисяч переглядів.

Читайте також: Модель Келлі Гейл похизувалась ідеальним пресом (18+)