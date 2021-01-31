Акторка Софія Вергара зачарувала фото з юності (18+)

Популярна акторка Софія Вергара захоплює своєю вродою та харизмою й досі, а нещодавно вона нагадала, як виглядала в юності. Від цієї красуні неможливо відвести погляд!

48-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара точно знає секрет вічної молодості, адже з роками вона майже не змінилась. Це підтверджують й архівні фото зірки, якими вона поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram. Відзначимо, що за Софією стежить понад 21 мільйон шанувальників, адже вона регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів.

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А на серії знімків з Лос-Анджелеса можна побачити ще зовсім юну дівчину у білосніжному купальнику із чарівною усмішкою. Понад пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами говорять самі за себе. Зацініть:

Відзначимо, що у свої 48 Софія має чудовий вигляд:

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