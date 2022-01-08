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Зваблива Бріт Мануела захопила фігурою у спідньому: фото 18+

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Бріт Мануела роздяглась перед фанатами - фото 1
Бріт Мануела роздяглась перед фанатами / instagram.com/britmanuela

Популярна американська модель Бріт Мануела продовжує підкорювати серця шанувальників своїми сонячними фото. Цього разу красуня похизувалась розкішними формами майже без одягу.

27-річна американська блогерка та модель Бріт Мануела прославилась завдяки зйомкам спіднього, тому не дивно, що за її профілем в інстаграмі стежать понад 1,6 млн підписників. Тут дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів та фотосесій, а також не соромиться поставати перед прихильниками без прикрас, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стали і свіжі фото Бріт, на яких красуня позує лише у мереживній білизні, насолоджуючись сонячною погодою. Без косметики та фотошопу - ці знімки одразу ж припали до душі фанатам, які засипали Мануелу компліментами:

Зваблива Бріт Мануела захопила фігурою у спідньому: фото 18+ - фото 491280

Зваблива Бріт Мануела захопила фігурою у спідньому: фото 18+ - фото 491281

Зваблива Бріт Мануела захопила фігурою у спідньому: фото 18+ - фото 491282

Зваблива Бріт Мануела захопила фігурою у спідньому: фото 18+ - фото 491283

Джерело фото: instagram.com/britmanuela

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