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Брітні Спірс схвилювала своїх підписників голими фото: 18+

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Американська співачка Брітні Спірс спантеличила мережу своєю черговою сміливою витівкою. Красуня постала перед шанувальниками зовсім без одягу на свіжих фото.

Судячи зі сторінки Брітні Спірс в Instagram, зірка обожнює створювати відвертий контент. Так, на нових пікантних знімках артистка позує повністю голою, на ній лише – білі панчохи. Найінтимніші частини тіла Брітні прикрила смайликами у вигляді квіточок та сердечок.

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"Вільна жіноча енергія ніколи не почувалася краще", – написала під голими фото поп-діва.

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