Спокусливий ангел: Жозефін Скрівер роздяглась у новій зйомці 18+

Популярна модель Жозефін Скрівер з легкістю підтверджує, що у будь-який момент може похизуватись ідеальною фігурою. І для цього їй не потрібні стилісти та подіум!

28-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать майже 7 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стала і серія нових кадрів від красуні, на яких вона позує зовсім без одягу, грайливо прикриваючись рушником та руками. Відсутність косметики, м'яке сонячне світло і природна врода Жозефін - від цих знімків важко відвести погляд. Тому не дивно, що фанати засипали красуню компліментами та лайками, наголосивши, що вона має неймовірний вигляд і без додаткових прикрас.

Джерело фото: instagram.com/josephineskriver

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