Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів сонячними фото у бікіні. Дівчина нагадала, що готова до пляжного сезону увесь рік.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає час не тільки займатись кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 24 млн підписників, адже вона ледь не щодня ділиться фото зі свого життя. Тут можна побачити зйомки, світські заходи та звичайні будні юної Хадід.

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Нещодавно модель показала кілька знімків з фотосесії для глянцю Vogue España, на яких позує в ефектному бікіні і навіть без нього. Тут справді спекотно!

Автор всіх фото: instagram.com/zoeygrossman

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