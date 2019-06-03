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Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику

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Белла Хадід у купальнику - фото 1
Белла Хадід у купальнику / instagram.com/zoeygrossman

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів сонячними фото у бікіні. Дівчина нагадала, що готова до пляжного сезону увесь рік.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає час не тільки займатись кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 24 млн підписників, адже вона ледь не щодня ділиться фото зі свого життя. Тут можна побачити зйомки, світські заходи та звичайні будні юної Хадід.

І ще: Модель Victoria's Secret похизувалась ідеальним тілом у залі (фото)

Нещодавно модель показала кілька знімків з фотосесії для глянцю Vogue España, на яких позує в ефектному бікіні і навіть без нього. Тут справді спекотно!

Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику - фото 331492

Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику - фото 331493

Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику - фото 331494

Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику - фото 331495

Зваблива Белла Хадід здивувала фото у купальнику - фото 331496

Автор всіх фото: instagram.com/zoeygrossman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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