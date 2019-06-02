Модель Victoria's Secret похизувалась ідеальним тілом у залі (фото)

Популярна модель Келлі Гейл привернула увагу фанатів ефектним селфі у спортивному залі. Дівчина постійно працює над тим, щоб бути у формі, і виглядає справді розкішно!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл зачаровує своєю вродою не лише у рекламах та на модних подіумах, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон осіб. А все тому, що красуня доволі активно користується платформою і ділиться кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Келлі показала фото зі спортивного залу у короткому звабливому топі та лосинах. Не важко помітити у кадрі струнку фігуру та прес, адже дівчина активно працює над власним тілом. Не дивно, що за короткий час селфі зібрало більш як 53 тисячі вподобань. Ця крихітка завжди готова до літа!

instagram.com/kellybellyboom

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