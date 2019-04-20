Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Була така чудова пара: Adele розлучається після семи років стосунків

  • 8
Adele розлучається після семи років стосунків - фото 1
Adele розлучається після семи років стосунків / gettyimages

Популярна співачка Adele та її чоловік, бізнесмен Саймон Коннекі, розлучаються. Зазначимо, що пара була разом протягом семи років.

Про відповідне рішення заявив представник пари. Він зазначив, що Адель та Саймон продовжують виховувати їхнього спільного сина вдвох.

І ще: Після розлучення з Бредом Піттом Анджеліна Джолі змінила прізвище

Як заявляють джерела, пара просить ЗМІ поважати їхнє особисте життя. Детальніше розповідати про причину розлучення або давати інші коментарі вони не збираються.

Ми ж зазначимо, що про те, що Адель та Саймон Коннекі зустрічаються, стало відомо у 2012 році. Через півроку після цього співачка народила сина Анджело. А от одружилися Адель та Саймон лише у 2017 році. Цього ж року співачка отримала Греммі за найкращий альбом 2017-го року. Під час виголошення промови вона звернулася до чоловіка, зізнаючись йому у коханні. Також вона сказала, що вони з сином – єдина причина, чому вона займається музикою.

Читайте також: Венсан Кассель та Тіна Кунакі стали батьками

Джерело: Associated Press
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 132
Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
  • 18 квітня, 17:21
  • 1093
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 136
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки