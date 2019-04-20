Була така чудова пара: Adele розлучається після семи років стосунків

Популярна співачка Adele та її чоловік, бізнесмен Саймон Коннекі, розлучаються. Зазначимо, що пара була разом протягом семи років.

Про відповідне рішення заявив представник пари. Він зазначив, що Адель та Саймон продовжують виховувати їхнього спільного сина вдвох.

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Як заявляють джерела, пара просить ЗМІ поважати їхнє особисте життя. Детальніше розповідати про причину розлучення або давати інші коментарі вони не збираються.

Ми ж зазначимо, що про те, що Адель та Саймон Коннекі зустрічаються, стало відомо у 2012 році. Через півроку після цього співачка народила сина Анджело. А от одружилися Адель та Саймон лише у 2017 році. Цього ж року співачка отримала Греммі за найкращий альбом 2017-го року. Під час виголошення промови вона звернулася до чоловіка, зізнаючись йому у коханні. Також вона сказала, що вони з сином – єдина причина, чому вона займається музикою.

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