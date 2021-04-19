Джастін Бібер з'явиться у спеціальному випуску серіалу Друзі в легендарному костюмі

Популярний канадський співак Джастін Бібер знявся у спеціальному випуску серіалу "Друзі". Епізод відзняли минулого тижня в павільйоні Warner Bros.

Джастін Бібер, який є затятим шанувальником серіалу "Друзі", приєднається до акторів головних ролей – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізі Кудроу, Метью Перрі, Метта Леблана і Девіда Швіммера, пише The Sun.

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За інформацією інсайдерів, співак з'явиться в знаменитому хелловінському костюмі картоплі Росса Геллера з восьмого сезону.

"Джастін був удостоєний честі взяти участь, і не заперечував проти того, щоб опинитися в безглуздому костюмі. Все це було організовано як військова операція, щоб зберігати деталі в секреті, і Джастіну це вдалося", – розповіли у HBO Max.

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