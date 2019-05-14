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Зваблива австралійська блогерка похизувалась фігурою

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Гаряча блогерка у бікіні - фото 1
Гаряча блогерка у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Молода фітнес-блогерка та зірка Instagram Теммі Хемброу потішила фанатів новими спекотними фото у бікіні. Важко повірити, що у цієї кралі двоє дітей!

Знайомтесь, Теммі Хемброу (Tammy Hembrow) - 25-річна австралійська фітнес-няша та блогерка, за якою стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, дівчина показала, що матуся двох дітей може виглядати розкішно. Найбільшу увагу після виховання малечі Теммі приділяє фітнесу та мотивує людей стежити за власним здоров'ям.

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І якщо ви думаєте, що блогер - це не робота, то прибутки австралійки вас шокують. За місяць Теммі заробляє 200 тисяч доларів на місяць, а Youtube приносить їй ще по 200 доларів кожного дня. Тепер залишилось лише подивитись на цю спекотну крихітку, яка ламає стереотипи:

Зваблива австралійська блогерка похизувалась фігурою - фото 327432

Зваблива австралійська блогерка похизувалась фігурою - фото 327433

Зваблива австралійська блогерка похизувалась фігурою - фото 327434

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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