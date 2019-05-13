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Гра престолів Євробачення 2019

Beyonce підкорила мережу в ефектному образі

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Beyonce - фото 1
Beyonce / instagram

У новому вбранні популярна співачка Beyonce відвідала баскетбольний матч в Х'юстоні в компанії свого чоловіка.

Американська співачка Beyonce опублікувала на своїй Instagram-сторінці знімки, на яких позувала в ефектному образі. Артистка вбралася в облягаючий комбінезон з яскравим принтом, який вигідно підкреслив її фігуру.

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Знімки артистки за день набрали понад 2,5 мільйона лайків від шанувальників, а також безліч захоплених коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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