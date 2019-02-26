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MARUV 8 березня

Зваблива ангел Victoria's Secret здивувала фото топлес (18+)

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Ельза Хоск показала фанатам груди - фото 1
Ельза Хоск показала фанатам груди

Популярна модель Ельза Хоск здивувала прихильників несподіваним оголеним фото, на якому прикривається руками. Тут спекотно!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск підкорює своєю вродою не лише з модних показів та обкладинок журналів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за чарівною білявкою стежать понад 5 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється.

І ще: Тіна Кароль потішила шанувальників чуттєвим знімком

Нещодавно Ельза потішила прихильників спокусливим фото топлес, на якому прикривається тільки руками. Що й казати, ця дівчина завжди готова до спекотного сезону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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