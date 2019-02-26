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MARUV 8 березня

Гаряча штучка: відома модель підкорила зйомкою у стилі 90-х

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Гаряча штучка: відома модель підкорила зйомкою у стилі 90-х - фото 1

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів незвичайною фотосесією у стилі 90-х, примірявши образ типової відвідувачки аеробіки чи фітнесу. Тут спекотно!

22-річна американська модель Белла Хадід тішить своїм розкішним виглядом не лише на обкладинках глянців та світських заходах, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за відомою красунею стежать понад 22 млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина не соромиться ділитись майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Белла показала кадри з недавньої зйомки для Interview Magazine, для якої перевтілилась у модель 90-х, яка обожнює займатись аеробікою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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