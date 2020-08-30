Зваблива Алессандра Амброзіо захопила ідеальними літніми фото (18+)

Відома супермодель Алессандра Амброзіо підтверджує, що можна виглядати неймовірно у будь-якому віці, адже зараз красуня з легкістю позмагається у формі і з юними моделями. Зацініть!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, але зовсім не збирається закінчувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Спекотний сезон лише посприяв тому, що в Амброзіо регулярно з'являються свіжі фото в купальниках. І від фігури красуні важко відвести погляд, адже вона з легкістю можна у будь-яку мить вийти на подіум.

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