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Розкішна Демі Роуз показала гарячі фото у бікіні (18+)

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Демі Роуз в купальнику - фото 1
Демі Роуз в купальнику

Популярна модель Демі Роуз розбурхала мережу новими пікантними фото у купальниках. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз виділяється на фото колег-моделей, адже має зовсім невисокий зріст і дуже пишні форми. Через це красуню часто порівнюють з Кім Кардашян, а за її профілем в Instagram стежать більше як 14 мільйонів користувачів. До того ж дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру майже без одягу.

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І свіжі фото це лише підтверджують, адже Демі влітку найчастіше можна побачити саме в купальниках. І з такими формами модель може не перейматись, адже вона завжди в центрі уваги.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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