Зустрічають ворога з "квітами": артилеристи показали відео з "Піонами"

Українські військові щодня показують окупантами єдиний правильний шлях, а також зустрічають їх з "квітами", наприклад, з артилерійською установкою "Піон".

Українські захисники роблять все, щоб наблизити перемогу України та знищити кожного російського загарбника, який намагається знищити нашу країну. Також воїни часто діляться кадрами зі своїх успіхів на полі бою, тож і відео від 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила не стало винятком. Запис з'явився на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Нашій українській гостинності немає меж. Ми не лише зустрічаємо ворога з квітами, а й з квітами проводжаємо з нашого дому. Наші "Піони" ворог оцінив. Особливо, в ці дні. Посмертно, – додали бійці.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 13 вересня російські окупанти втратили 53 300 осіб, 2175 танків та 4662 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат армії росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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