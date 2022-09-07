Палає новітня техніка окупантів: як ЗСУ знищують ворогів на Донеччині – відео

Українські воїни щодня борються за те, щоб на нашій території не залишилось жодного російського загарбника. І навіть сучасна техніка не допомагає ворогам протистояти нашим захисникам.

Кожного дня українські військові демонструють неабияку міць та мужність на полі бою, збільшуючи кількість втрат противника. Цього разу результатами своєї роботи на Донеччині поділились на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці. У свіжому відео можна побачити, як сучасний бронеавтомобіль російських військових перетворюється у великий мангал.

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Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем. Машину окупантів помітили наші аеророзвідники. Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 7 вересня російські військові втратили 50610 осіб, 2097 танків, 4520 бойових броньованих машин та 3320 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат армії рф з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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