Зустріч з маленьким кроликом підкорила мережу: відеофакт

Маленький кролик, який опинився на подвір'ї, став зіркою мережі!

На платформі Reddit користувач з ніком mariefury опублікував миле відео з диким кроликом, який опинився у нього під будинком. За короткий час допис опинився у топ-100 записів. Всього за 6 годин ролик побачили більш як 35 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Я помітив малюка кролика на вулиці і покликав його звуками поцілунків. Вочевидь, це універсальний спосіб прикликати тваринок", - зазначив автор.

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