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Зустріч з маленьким кроликом підкорила мережу: відеофакт

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Маленький кролиу став зіркою мережі - фото 1
Маленький кролиу став зіркою мережі

Маленький кролик, який опинився на подвір'ї, став зіркою мережі!

На платформі Reddit користувач з ніком mariefury опублікував миле відео з диким кроликом, який опинився у нього під будинком. За короткий час допис опинився у топ-100 записів. Всього за 6 годин ролик побачили більш як 35 тисяч осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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"Я помітив малюка кролика на вулиці і покликав його звуками поцілунків. Вочевидь, це універсальний спосіб прикликати тваринок", - зазначив автор.

I saw a baby bunny outside and I made little kissy noises at it. Apparently that's universal animal code for "come here and get some scritches!" from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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