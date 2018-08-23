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Герої знаменитих картин на музичному фестивалі Sziget: кумедні колажі

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Мона Ліза біля головної сцени - фото 1
Мона Ліза біля головної сцени / boredpanda

Мона Ліза біля головної сцени і Адам з пивом на галявині.

Угорський фотожурналіст Márton Neményi побував на музичному фестивалі Sziget Festival, який іноді називають "європейським Burning Man", і доповнив знімки заходу персонажами знаменитих картин.

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Він використовував полотна різних епох: серед них "Створення Адама" Мікеланджело, "Мона Ліза" да Вінчі, "Народження Венери" Боттічеллі, і "Американська готика" Вуда.

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271621
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271622
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271623
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271624
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271625
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271626
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271627
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271628
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі - фото 271629
Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

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Джерело: boredpanda
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