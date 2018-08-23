Герої знаменитих картин на музичному фестивалі Sziget: кумедні колажі

Мона Ліза біля головної сцени і Адам з пивом на галявині.

Угорський фотожурналіст Márton Neményi побував на музичному фестивалі Sziget Festival, який іноді називають "європейським Burning Man", і доповнив знімки заходу персонажами знаменитих картин.

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Він використовував полотна різних епох: серед них "Створення Адама" Мікеланджело, "Мона Ліза" да Вінчі, "Народження Венери" Боттічеллі, і "Американська готика" Вуда.

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

Персонажі знаменитих картин на сучасному фестивалі

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