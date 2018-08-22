Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Відданий пес розчулив мережу: фотофакт

  • 100
Кумедний цуцик став зіркою Reddit - фото 1
Кумедний цуцик став зіркою Reddit

Чарівний цуцик, який чекає на свою власницю, став зіркою мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком Danithirteen опублікувала миле фото зі своїм домашнім улюбленцем, яка за короткий час опинилось у топах. Всього за 7 годин допис побачили понад 68 тисяч осіб, а ще більш як 900 залишили коментарі. Щоб зрозуміти всю чарівність і відданість цуцика, достатньо прочитати опис до фото, на якому він сидить перед дверима.

І ще: Дайвер "осідлав" акулу і потрапив за ґрати: опубліковано відео​

"Ми з моїм хлопцем отримали цуценятко два тижні тому. Сьогодні я вперше залишила його, щоб піти на заняття у коледжі, а мій хлопець надіслав мені це (фото)", – зазначила Danithirteen.

My boyfriend and I got a puppy two weeks ago. Today I left him for the first time to start college classes, and my boyfriend sent me this. from r/aww

Читайте також: За кілька секунд до: кумедне відео з чоловіком стало хітом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини