Відданий пес розчулив мережу: фотофакт

Чарівний цуцик, який чекає на свою власницю, став зіркою мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком Danithirteen опублікувала миле фото зі своїм домашнім улюбленцем, яка за короткий час опинилось у топах. Всього за 7 годин допис побачили понад 68 тисяч осіб, а ще більш як 900 залишили коментарі. Щоб зрозуміти всю чарівність і відданість цуцика, достатньо прочитати опис до фото, на якому він сидить перед дверима.

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"Ми з моїм хлопцем отримали цуценятко два тижні тому. Сьогодні я вперше залишила його, щоб піти на заняття у коледжі, а мій хлопець надіслав мені це (фото)", – зазначила Danithirteen.

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