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"Зустріч, яка буває раз у житті": біля берегів Австралії зняли рідкісного восьминога

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"Зустріч, яка буває раз у житті": біля берегів Австралії зняли рідкісного восьминога - фото 1

Австралійські науковці показали на ролику "зустріч, яка трапляється раз у житті". На відео зняли яскраво-червоного восьминога роду Tremoctopus, що плавав над Великим Бар'єрним рифом.

Як пише Live Science, морська біологиня і фахівець із рифів Джасінта Шеклтон сфотографувала восьминога під час занурення біля узбережжя острова Леді Елліот у Квінсленді. Ці води розташовані у Зеленій зоні, що суворо охороняється. Це робить їх притулком для різноманітних диких тварин, але, як каже Шеклтон, побачити тут самку восьминога цього виду дуже складно.

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"Коли я вперше побачила його, я подумала, що це може бути молодь риби з довгими плавниками, але коли він підплив ближче, я зрозуміла, що це восьминіг-ковдра, і я була у нестямі від радості і не могла стримати свого хвилювання!" – згадує Шеклтон.

Шеклтон описала цей досвід як "зустріч, яка буває раз у житті".

Тільки самки восьминогів цього виду мають незвичайні накидки. За даними Фонду Великого Бар'єрного рифу, самки також набагато більші за самців і виростають приблизно до 2 м завдовжки, тоді як самці менше ніж 2,4 см завдовжки. Це одна з найбільших відмінностей у розмірах між статями будь-якої тварини. Восьминоги також відомі своєю дивною мисливською стратегією: вони відривають щупальця від отруйних медуз і використовують їх як зброю.

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