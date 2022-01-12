В Іспанії борсук відкопав скарб з монетами часів Римської імперії

У печері на півночі Іспанії виявили скарб із 209 старовинних монет. На думку археологів, знайти цінності допоміг голодний борсук, який намагався здобути їжу.

Тварина активізувала свої зусилля через негоду. Його нору замело снігом, і він змушений був колупатися в невеликій тріщині біля лігва, сподіваючись виявити ягоди або черв'яків. Проте замість них натрапив на монети часів Римської імперії, пише iflscience.

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Пізніше цей скарб потрапив на очі місцевому жителю, який і звернувся до археологів. Фахівці з'ясували, що монети походять з III–V століть нашої ери, більшість з них були викарбувані під час пізньої Римської імперії в Антіохії, Салоніках та Константинополі. В основному гроші, знайдені борсуком, виготовлені з міді та бронзи, і лише одна срібна монета.

Вчені припускають, що скарб закопали в період політичних заворушень, коли на територію Галлії вторглися свеви – народ, який народився на північному заході Піренейського півострова в V столітті.

Фото iflscience

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