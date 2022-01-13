Новий вид жаб назвали на честь Грети Тунберг

На честь юної шведської екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жаб. Pristimantis gretathunbergae мешкає у лісах Східної та Центральної Панами і є вразливим видом.

Як пише ZooKeys, жаби імені Грети Тунберг невеликі (самки в середньому досягають 42,6 міліметра, а самці – 31,24 міліметра) і скромно забарвлені (верхня частина тіла коричнева або жовтувато-оранжева, а черевце світліше).

І ще: Зоозахисники відновили популяцію риби, яку вважали вимерлою з 2003 року

При цьому дослідники відзначають, що P. gretathunbergae відрізняються від інших представників роду, що населяють Панаму. У них доволі характерне забарвлення, а саме: темна райдужна оболонка очей та світла верхня губа.

Амфібії тримаються на ділянках, де росте багато різноманітних бромелій, а стовбури дерев покриті мохом. Вдень вони ховаються, а ночами вибираються на поверхню рослин та деревні стовбури, щоб полювати на комах та павуків.

За час спостережень, вчені побачили одного самця P. gretathunbergae, а також трьох самок, що охороняють ікринки. Як і в інших представників роду, з цих ікринок вилуплюються не пуголовки, а маленькі жабенята.

Наголошується, що місце існування жаби сильно фрагментоване і знаходиться під загрозою зникнення через швидку вирубку лісів і наслідки глобального потепління.

Читайте також: Рідкісну рожеву рибу помітили вперше за 22 роки: у неї дивні плавці у формі рук