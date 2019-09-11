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Зустріч найкращих друзів у Нью-Йорку вразила мережу: відео

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Зустріч малюків стала вірусною - фото 1
Зустріч малюків стала вірусною

Двоє малюків на одній з вулиць Нью-Йорку втілили у життя найпрекраснішу сцену з багатьох фільмів, а саме возз'єднання друзів. Щоправда, деталі роблять відео зустрічі ще веселішим!

Двоє дворічних хлопчиків Максвелл та Фіннеган стали справжніми зірками мережі, а все тому, що один з татусів зняв на камеру їхню зустріч. Діти знають один одного близько року, тобто половину свого життя, і вважаються найкращими друзями. Тому не дивно, що навіть перерва у кілька днів змусила малюків стрімголов бігти один одному на зустріч по вулиці! Справжня дружба і справді виглядає так, а кілька тисяч переглядів відео це підтверджують!

І ще: В школі камера спостереження зафіксувала розмитий силует, який гуляв коридором: відео

Це цікаво: Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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